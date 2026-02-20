Haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Shahin: "Filistin de Barış Kurulu'nda yer almalı"

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Polonya'da gerçekleştirdiği görüşmede Barış Kurulu'nda Filistin'in de yer alması gerektiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile gerçekleştirdiği görüşmede, dün ilk toplantısı gerçekleştirilen Barış Kurulu'nu benimsediklerini belirtirken, " Filistin'in de Barış Kurulu'nda yer almalı" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Agabekiyan Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir araya geldi. İki bakan beraberindeki heyetle birlikte Orta Doğu'da barış süreci, Polonya'nın Filistin'e yönelik yardımı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Filistin Dışişleri Bakanı Shahin, Orta Doğu'daki son duruma değindi. Bir gazetecinin "Barış Kurulu toplantısının ilki dün gerçekleştirildi, Filistin kendisinin yer almadığı Barış Kurulu tarafından alınacak kararları tanıyacak mı?" sorusuna Shahin, Barış Kurulu'nu benimsediklerini, çünkü bunun Gazze cephesinde ateşkesin sağlanması ve Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması anlamına geldiği şeklinde yanıt verdi. Filistin Dışişleri Bakanı, "Bunu sağlayabilecek herhangi bir girişime 'hayır' deme şansımız yoktu. Ancak bugün kısmi bir ateşkes görüyoruz. Barış Kurulu'ndan bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'in Barış Kurulu'nun parçası olması gerektiğini, kendileri olmadan kendileri adına karar alınmasını sürdüremeyeceklerini ifade eden Shahin, "Masada yer almamız gerekiyor, bunun için baskı yapmaya devam edeceğiz. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyorum. çünkü Gazze Şeridi'nde yaşanacak her gelişme Batı Şeria'da olacaklarla yakından bağlantılı olacaktır. Sürecin erken aşamalarında Filistin Yönetimi de dahil edilmesi gerekmektedir" dedi. - VARŞOVA

