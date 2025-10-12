Haberler

Filistin Devlet Başkanı Gazze Zirvesi'ne Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar basını, daha önce yarın Mısır'da düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne davet edilmediği yönünde çıkan haberlerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın söz konusu zirveye katılacağını iddia etti.

Katar basını, daha önce yarın Mısır'da düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne davet edilmediği yönünde çıkan haberlerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın söz konusu zirveye katılacağını iddia etti.

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne Filistin yönetiminin de katılacağı öne sürüldü. Katar basını, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump gibi önemli liderlerin katılımıyla düzenlenecek olan zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılacağını iddia etti.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Filistin yönetiminin ABD'nin Gazze Planı'nda yer alan savaş sonrası süreçte yer almaması nedeniyle katılım talebinin Mısır tarafından reddedildiği ve Abbas'ın söz konusu zirveye katılmayacağı bildirilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye 20'den fazla ülke lideri katılacak. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.