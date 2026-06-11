Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı ve diyalog ve itidalin önemini vurguladığı kaydedildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Dar ve Fidan'ın diyalog ve itidalin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada ayrıca, "Her iki taraf da tüm taraflar arasında erken bir anlayışa varılmasını umduğunu ve bunun bölgede kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunacağını ifade etti. İki bakan, karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürme ve çok yönlü Pakistan-Türkiye ortaklığını ilerletmek için üst düzey görüşmelere devam etme konusunda anlaştı" denildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı