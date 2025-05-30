Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, 2 Haziran'da Rusya- Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelere yönelik hazırlıklar ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Lavrov ve Fidan'ın 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine yönelik hazırlıkları ele aldığı belirtildi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika