Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, 2 Haziran'da Rusya- Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelere yönelik hazırlıklar ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Lavrov ve Fidan'ın 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine yönelik hazırlıkları ele aldığı belirtildi. - MOSKOVA