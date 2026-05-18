Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine ilişkin, "Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Bunun literatürdeki adı korsanlıktır. Filodaki tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Filoda vatandaşları olan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı