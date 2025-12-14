Haberler

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan görevine başladı

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende Fevzi İnan'ın atamasını duyurarak yeni dönem için başarı diledi. İnan, görevi onurla üstlenip ilçeye hizmet edeceğini belirtti.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan, görevine başladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede yeni bir dönemin "kapısını araladıklarını" belirterek, İnan'a başarı diledi.

İnan da görevi onurla üstlendiğini, ilçeye hizmet etmek için çalışacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurban kesen partililer, dua etti.

Kaynak: AA
