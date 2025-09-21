FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 11 Bin 667 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 1 hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenledik. 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16'sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı, 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA