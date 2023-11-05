FETÖ/PDY Üyesi Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; hükümlünün Kocasinan ilçesindeki adreste saklandığı belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika