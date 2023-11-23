FETÖ'nün üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

İzmir polisi tarafından Çeşme ilçesinde yakalanan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, soruşturmanın yürütüleceği İstanbul'a sevk edildi.

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış İzmir'de yakalandı

Mehmet Kamış örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı'nı yapmış

İZMİR - İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet KAMIŞ yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.