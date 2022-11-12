FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5 yayınına çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına almasına bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Özbekistan ziyaretinde konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" ifadelerini kullandı.

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekmişti. Kanal hakkında RTÜK inceleme başlatırken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"ONU DEĞERLENDİRMEYE GEREK YOK"

Özbekistan ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk almasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" yanıtını verdi.