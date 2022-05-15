Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Hamza Emin Usta - Politika
 - Güncelleme:

- Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

- Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı

KOCAELİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 12. Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Fatih Erbakan, daha sonra kongrenin düzenlendiği Atatürk Kapalı Spor Salonuna geldi. Fatih Erbakan, kongre toplantısındaki konuşmasında, Yeniden Refah Partisi'nin bu ay itibariyle en çok üye kaydeden siyasi parti olduğunu, bu başarının çok büyük manalar ifade ettiğini söyledi. Erbakan, "Bizim onlar gibi televizyon kanallarımız ve gazetelerimiz yok. Yeni kurulan partilerden bir tanesi çok meşhur bir televizyon kanalına bir senede 12 defa çıktı. Bizim onlar gibi yüzlerce belediye başkanımız, mecliste milletvekillerimiz yok. Bütün bu yokluklara rağmen en çok üyeyi kaydeden biz olduk. Bu dava hareketimizin bereketidir" dedi.

Ekonomiye de değinen Fatih Erbakan, "Hepinizin bildiği gibi ülkenin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Kime giderseniz gidin bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. Partimizin de birinci gündemi ekonomidir" dedi.

(HEU-HFV-ÖZ-Y)

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title