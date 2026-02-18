Haberler

Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuk olduğu programda ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirten Erbakan, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız" dedi.

Siyasette son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri muhalefet partileri arasındaki olası ittifak arayışları oldu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti arasında iş birliği ihtimali kulislerde gündemdeki yerini koruyor.

FATİH ERBAKAN 4 PARTİNİN İSMİNİ SAYDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirterek, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. İYİ Parti'nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak" dedi.

DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BİR YOLA İHTİYACI VAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek, "Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU: İHANET HARİÇ HERKESLE YAN YANA GELİRİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada partilerinin dar bir siyasi alana sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.

Olgun Kızıltepe
