Fatih Erbakan'dan Yeniden Refah Vaatleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde Türkiye'yi yeniden iş, aş ve bereket dolu bir ülke haline getirme sözü verdi ve adalet vurgusu yaptı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Söz veriyoruz; Türkiye'yi yeniden iş, AŞ ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Türkiye'yi yeniden refahla buluşturacak yürüyüşü başlattıklarını belirterek, "Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün Milli Görüş'ün şahlanış kongresini yapıyoruz" dedi.

'BÜTÜN ADALETSİZLİKLERİ ÇÖZECEĞİZ'

Erbakan, 650 binden fazla üyeleriyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarını belirtti. Adalete olan güven oranının Türkiye'de azaldığını dile getiren Erbakan, "Adil düzen için, yargıda adalet için biz varız. Biz geleceğiz ve bütün bu adaletsizlikleri çözeceğiz inşallah" diye konuştu.

İktidar olmaları durumunda vaatlerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbakan, "Milli Görüş'ün 50 yıllık unutulmaz hizmetlerini kefil gösteriyoruz. Söz veriyoruz; Türkiye'yi yeniden iş, AŞ ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş ile yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
