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Erbakan "Cumhur İttifakı'nda mısınız" sorusuna böyle yanıt verdi: Değiliz herhalde

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23 Nisan için TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet etmediği Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna "Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor." karşılığını verdi. Erbakan, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ilişkilerle ilgili "O taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE DOĞRU DEYİN NOKTASINDA OLUNCA ANLAŞAMADIK"

23 Nisan resepsiyonuna katılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'deki parti liderleriyle görüşmesine davet edilmeyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapmayan Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı içinde olup olmadığı sorusu soruldu. Erbakan'dan soruya karşılık "Değiliz herhalde." yanıtı geldi. Erbakan'ın sözlerinde "O taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık." şeklinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor. Biz hep milli görüş çizgisindeydik. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Aynısını yapmaya devam edeceğiz fakat o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık."

"SEÇİMDEN SONRA ERDOĞAN'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

"İstanbul'da aday çıkarmasaydınız durum değişir miydi?" sorusuna "Vaziyet değişmiyordu 11 puan fark var" diyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçimden sonra hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise "Hayır hiç görüşmedik" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Politika

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan AK Parti 23 Nisan Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Hasan Kasapoğlu:

erbakani tebrik ederim akp nin boyundurlugu altina girmedigi icin ve hak tan taraf olduğu icin

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muhammet demirkapı:

Hak taraf sol taraf mı oluyor ? İslamafobiden beslenen partilerin menfaati uğruna uzlaşıdan uzak siyaset güdenleri tarih hep cezalandırmıştır.

yanıt97
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dikduran adam:

babası bir korkaktı buda menfaatçi çıktı

yanıt15
yanıt97
sade vatandaş:

faza yağlamayın bastığınızda ayağınız kayar düşersiniz

yanıt16
yanıt10
MUURAT AYVA:

Refah partisinin bağışlarını babası ne yaptı acaba yoksa kız kardeşleriyle anlaşamadığı paralar onlar mıydı. Sizi de çok iyi biliyoruz erbakan ailesi.

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sade vatandaş:

yüce mevlam çalıyor ama çalışıyorlar diyenlere bu niyetle oy verenlere vereceğini biliyor layıkları ne ise milletin karşısına onu çıkarıyor

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sade vatandaş:

istepne olmak kolay değil başta düşünülmeliydi bunlar oy verenlere acıyorum diyemiyorum çünki önceki seçimlerde bunlara oy verip ekonominin bir kaç ayda birbirine girmesine neden oldular oy vermeyenlerde hiç suçları olmadığı halde bunların ceremesini çekiyor

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slim shady:

Seçim zamanı barışırsınız sen merak etme. Bence bir duruşunuz varsa bunu değiştirmemelisiniz.

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Salih Kandıralı:

Yaş 70. İş Bitmiş. Sıra sende Fatih. Akıllı ol.

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ARSLANOĞLU Hakan:

23 Nisanlarda makam sahipleri çocukların yerine geçsin. Sanayi bakanı yarım gün sanayide çalışan çocuğun yerine geçsin, Ticaret bakanı, gün boyu pazarda su satsın, Aile bakanı çocuk esirgeme yurdunda 24 saat kalsın. Onlar çocuk, Devlet büyükleri onların halinden anlasın.

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