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Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam" sözleriyle hedef aldığı gazeteci Fatih Altaylı sessizliğini bozdu. 36 saat sonra Bilal Erdoğan'a yanıt veren Altaylı "Bilal Erdoğan'ın o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı bir etkinlikte gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"ASKERLERİN POSTALLARINI YALIYORDU"

Bilal Erdoğan "Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.

"BİZ VESAYETİN KÖLESİYDİK DESİNLER"

Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler" ifadelerini kullanmıştı.

ALTAYLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bilal Erdoğan'ın tartışma yaratan sözleri sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Altaylı, 36 saat sonra yayınladığı videoda "Bilal Erdoğan o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez o ayrı bir şey" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Bilal Erdoğan Fatih Altaylı Güncel Yargı

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Yorumlar (9)

Murat Celik:

Bilal Erdoğan ağzına sağlık

111
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Mehmet Vatandaş:

Askerlikten kaçanların asker hakkında konuşmaya hakkı olmamalı

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SMMM:

yemedi

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Naci Büyükkal:

Bilal Reis fena korkutmuş. Hangi yargı Bilal Reisimizi yargılayacak???? Öyle bir yargıç daha anasının karnından çıkmamış. Ayrıca Bilal Reis kendi özgür ifadesini kullanmış. Anne, bacı küfür etmemiş ki?

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yanıtYanıtla
pusatalfa:

hakkaten yememiş

49
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yanıtYanıtla
Engin Küçükşengün:

Bilal az bile söylemiş

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