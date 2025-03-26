Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir

Ankara kulislerini sarsan ihtimal! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönüyor
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

Ankara'yı harekete geçiren görüntü! Atılan slogana tepki yağıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

TCMB 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de gerçekleşen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Telefonu çalınan bir eylemci için yapılan kayıp anonsu sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ceplerini kontrol etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

PROTESTOLAR SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

KAYIP ANONSU SIRASINDA İLGİNÇ HAREKET

Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Çalarlar bunlar, çalarlar...

Yorum Beğen240
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hahahahahaha kurulduğundan bugüne kadar hepsi hırsız bunların…

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

:) lan acaba ben mi aldım

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıitunes para:

ya diyor acaba ben mi aldim ? ya da ben avelim benimkini de mi caldilar :) baska izahi yok

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Özgür özel nasıl oluyor da valiyi cumhurbaşkanını rtük'ü açıkça tehdit edebiliyor. Bu cesareti nereden alıyor. Devletin acilen bu adama haddini bildirmesi lazım. Ülkücü kardeşlerimiz neredeler neden seslerini duymuyoruz. Devlet bahçeliden bu vandallara karşı daha şiddetli tepkiler beklerdim.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Karakılıç:

garantici oldugu ıcın oyle yapıp cebıne bakmıstır kumpasa gıtmıyım dıye. ben de garantıcıyım. anlarım bu işlerden. mukemmelıyetcı ve garantıcı özgür bey anlasılan o da.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

Bu millet iddialara cevap bekler, bunlar hala işin gırgırında. de hadi tiyatronuzu tamamlayın.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

hayelleri boşa çıkardın pazarcı ağzı ile bir yere varılmaz Selanik göçmeni

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğru tektir:

el alışkanlığı ne yapsınlar :)

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcevdet çelik:

Dızo bey cheking yapıyor....

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title