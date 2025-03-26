Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de gerçekleşen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Telefonu çalınan bir eylemci için yapılan kayıp anonsu sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ceplerini kontrol etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
PROTESTOLAR SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.
KAYIP ANONSU SIRASINDA İLGİNÇ HAREKET
Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.