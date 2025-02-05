Evren İlçesinde Yeni Kaymakam Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığının 31 Ocak 2025 tarihli yazısı ile Ankara'nın Evren ilçesine atanan Kaymakam Nesrin Uygun göreve başladı.

Ankara'nın Evren ilçesine atanan Kaymakam Nesrin Uygun göreve başladı. Evren Kaymakamı olarak 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla görevine başlayan Kaymakam Nesrin Uygun, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu ve halihazırda Özyeğin Üniversitesinde Kamu Hukuku Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor.

Kaymakam Uygun, yayınladığı mesajda, "Saygıdeğer Evrenliler, 5 Şubat Çarşamba tarihi itibarıyla doğanın ve tarihin kucaklaştığı, Ankara'nın sahille buluştuğu, toprakları tarih kokan bu güzide ilçemizde kaymakamlık görevime mutluluk, heyecan ve inançla başlamış bulunmaktayım. Görevim süresince adalet, hakkaniyet ve insaniyet değerlerinden ayrılmadan disiplinli, ilkeli, yüksek görev şuuruyla ve vatandaşlarımızı merkeze alan bir anlayışla; tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı iş birliği ve koordinasyon içerisinde, İlçemizin taşıdığı ve biriktirdiği her türlü değerin üzerine yeni bir şeyler koyma gayreti içerisinde olacağız" dedi. - ANKARA