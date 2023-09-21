Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyaret programında esnafla bir araya geldi. Tengir, esnafların istek ve taleplerini dinledi ve ahilik haftasını kutladı.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyaret programında Tengir, esnafla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Tengir, kendilerinin "Ahilik Haftası"nı kutladı.
Tengir, ahiliğin birlik, beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Politika