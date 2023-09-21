Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyaret programında esnafla bir araya geldi. Tengir, esnafların istek ve taleplerini dinledi ve ahilik haftasını kutladı.