Esnaf ziyaretinde Murat Kurum'a eşlik eden Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı
İBB Başkan adayı Murat Kurum'ın Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın önüne bir kişi dansöz kıyafeti fırlattı ve "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" diye bağırdı. Başkan Bahadır'ın kıyafeti atan kişiye daha önce "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.
HAKAN BAHADIR'A DANSÖZ KIYAFETİ FIRLATTI
Esnaf ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlattı. Şahıs, "Geldim lan, dansöz kıyafeti burada. Burdayım, dansöz kıyafetini giydir bana" diye bağırdı.
Kıyafeti atan kişiyi, Bahadır'ın daha önce telefonda "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.