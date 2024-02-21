Esnaf ziyaretinde Murat Kurum'a eşlik eden Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

HAKAN BAHADIR'A DANSÖZ KIYAFETİ FIRLATTI

Esnaf ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlattı. Şahıs, "Geldim lan, dansöz kıyafeti burada. Burdayım, dansöz kıyafetini giydir bana" diye bağırdı.

Kıyafeti atan kişiyi, Bahadır'ın daha önce telefonda "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.