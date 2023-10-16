Eskişehirli Vatandaştan Filistin'e Destek

Eskişehir'de bir vatandaş, İsrail'in abluka ve saldırısı altında olan Filistin'e destek vermek için balkonuna bayrak astı.

Eskişehir'de bir vatandaş, İsrail'in abluka ve saldırısı altında olan Filistin'e destek verip, konuya dikkat çekmek için balkonuna bayrak astı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı hazırlığı yaptığı bu günlerde Eskişehirli vatandaşların Filistin'e yönelik destekleri sürüyor. Eskişehirliler, Filistin'deki Müslümanlara dikkat çekmek, devam eden ablukaya tepki göstermek ve zarar gören sivil vatandaşların sesi olmak için çabalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de Filistin'e destek çağrısı için düzenlenen 100 araçlık konvoyun ardından bu kez de Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ndeki bir vatandaş, Filistin bayrağı açarak destek verdi. Balkonuna Türk ve Filistin bayrağı asan vatandaş, çevreden geçenlerin dikkatlerini üzerine topladı. - ESKİŞEHİR