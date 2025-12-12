Eskişehir heyetinden Bakan Uraloğlu'na ziyaret

Eskişehir heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği heyette; AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, ve Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile il protokolünde bulunan isimler yer aldı. Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, şehrin ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR