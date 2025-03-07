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Eskişehir'e Yeni Çevre Müdürlüğü Binası Geliyor

Eskişehir'e Yeni Çevre Müdürlüğü Binası Geliyor
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü için yeni hizmet binasının yapımına bu yıl başlanacağını açıkladı. Proje 2025'te başlayacak, 2026'da tamamlanması öngörülüyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası kazandırılacağını duyurdu.

Eskişehir'in geleceği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la ilimize yönelik proje ve çalışmalar konusunda yapılan görüşmeler neticesinde vatandaşlarımıza gelinen noktada bir müjde daha veriyoruz. Ülkemize birçok konuda hizmet sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilimizdeki temsilcisi konumunda olan Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yeni hizmet binasının yapımına bu yıl başlanacak. Bakanımız Murat Kurum'dan alınan söz sonrası, üç farklı adreste hizmet veren İl Müdürlüğü Hizmet Binalarının, tek kampüs içerisinde yani aynı hizmet binasında toplanması planlanıyor. Depreme dayanıklı, güncel mevzuatlara uygun, modern yeni hizmet binasının yapımı için gerekli bütçe ayrılarak ihale işlemleri için Bakanlığımızdan talimat verilmiştir. Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım ihalesi için gerekli planlama yapılarak çalışmalara başlanılmış, kısa süre içerisinde yapılacak ihaleyle 2025 yılı içerisinde binanın yapımına başlanılarak, 2026 yılında tamamlanması ön görülmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetin memnuniyet ve kalitesini artıracak olan yeni hizmet binasının ilimize şimdiden hayırlı olmasını diler, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere destekleri için Milletvekillerimiz; Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Hikmet Çelik'e ve çalışma arkadaşlarına da çalışmalarında ayrıca kolaylıklar diliyorum. Eskişehir'imiz için hayallerimiz var mottosuyla çalışmaya devam." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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