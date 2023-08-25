Eskişehir'de yapılan denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.