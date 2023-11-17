Eskişehir'de Dilencilere Yapılan İşlemler Sonucunda 50 Bin Lira Kamuya Aktarıldı

Eskişehir'de dilencilik yapanlara yönelik yapılan denetimler sonucunda toplanan 50 bin lira kamuya aktarıldı. Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan kararla dilencilere para verilmesi yasaklandı.

ESKİŞEHİR'de haklarında işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan 50 bin lira kamuya aktarıldı.

Eskişehir Valiliği, ekim ayında sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik 'Genel Emir' yayınladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy imzası ile yayınlanan kararda, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de kararın ardından kent merkezindeki dilenci denetimlerini arttırdı. Çalışmalar sonucu dilencilik yapanlara idari işlem cezası uygulandı; topladıkları paralara da el konuldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının ilk 10 ayında 300 kadar dilencilik konusuna yönelik ceza tutanağı tutulduğunu ve toplanan 50 bin liranın kamuya aktarıldığını açıkladı.