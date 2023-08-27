Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 8 Kişi Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı ve 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza kesildi.
Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 616 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Uygulamada, 64 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 438 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza uygulandı.