Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 8 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı ve 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza kesildi.