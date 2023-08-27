Haberler

Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 8 Kişi Gözaltına Alındı

Politika Haberleri

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı ve 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza kesildi.

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 616 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Uygulamada, 64 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 438 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Politika

Eskişehir Suç 3. Sayfa Politika Haberler

title