Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 14 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde ise 2 tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye yasal işlem yapıldı ve 16 sürücüye toplam 36 bin 280 lira idari ceza verildi.