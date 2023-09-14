Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 13 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 2 tabanca, tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı ve 27 sürücüye idari ceza verildi.

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 bin 372 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, 86 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 436 araç kontrol edilirken, 27 sürücüye toplam 40 bin 851 lira idari ceza uygulandı.