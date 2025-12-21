Eskişehir'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, parti binasında düzenlenen, yerel yönetimler gündemli toplantıda, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Odunpazarı Belediye Meclisi Üyesi Berke Akyel'e rozetini taktı.

Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte son günlerde su kesintileri yaşandığını hatırlattı.

Eskişehir'in artık modern ve çözüm odaklı bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Peki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde yaşanan bu krizler neden bitmiyor? Eskişehir'in altyapısı, hala rahmetli Selami Vardar döneminden kalma, miadını çoktan doldurmuş borularla ve yarım asırlık yorgun sistemlerle can çekişiyor."

Akyel ise AK Parti iktidarları döneminde pek çok yatırıma imza atıldığını dile getirdi.

"Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum." diyen Akyel, "Bu güven, sadece ülkemizin vatandaşlarına özgü değil aynı zamanda dünyada mazlum kalmış bütün milletlerin duyduğu bir güven." ifadesini kullandı.