Eskipazar Devlet Hastanesinin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Karabük milletvekilleri, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Proje, tamamlandığında ilçenin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak.

AK Parti Karabük milletvekilleri, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'nin yapım işinin ihale tarihinin 15 Ocak 2026 olarak belirlendiğini bildirdi.

Milletvekillerinden yapılan açıklamaya göre, ihalenin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. Projenin 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar için önemli bir yatırımın ihale aşamasına geldiğini belirterek, ilçe devlet hastanesinin sağlık alanındaki ihtiyaçları kalıcı ve güçlü şekilde karşılayacağını ifade etti. Şahin, sürecin her aşamasını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da hastanenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine ilçe merkezinde, modern ve donanımlı bir ortamda ulaşabileceğini belirtti. Keskinkılıç, yatırımın Eskipazar'ın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
