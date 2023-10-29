Eski Tunceli Valisi Mustafa Erkal'ın 21 sene önce yazdığı mektup açıldı

Eski Tunceli Valisi Mustafa Erkal tarafından 21 sene önce yazılan ve Cumhuriyetin 100. yılında açılması için posta yoluyla Tunceli Valiliği'ne gönderilen mektup bugün yeni Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından açıldı. Mektupta Tunceli'nin doğal güzellikleri ve önemi vurgulanmıştır.

Eski Tunceli Valisi Mustafa Erkal tarafından 21 sene önce yazılan ve Cumhuriyetin 100. yılında açılması için posta yoluyla Tunceli Valiliği'ne gönderilen mektup bugün yeni Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından açıldı.

Eski Tunceli Valisi Mustafa Erkal'ın 21 sene önce 23 Nisan 2002 tarihinde yazdığı ve Cumhuriyetin 100. yılında açılması için posta yoluyla Tunceli Valiliği'ne gönderdiği mektup bugün açıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, mektubu yazan valinin hala hayatta olduğunu belirterek aldığı mektuptan şu bölümleri okudu:

"Sayın vali PTT Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. yılına mektup kampanyamıza siz değerli valime yazdığım mektupla katılıyorum. Tunceli yüzde 30 oranındaki orman varlığı, hırçın dağları, Munzur Pülümür şelaleleri başta olmak üzere akarsuları ile ülkemizin cennet köşelerinden biridir. Bu mektup elinize geçtiğinde tahminlerimde haklı çıkmak, hayattaysam mutluluğum değilsem öbür dünyadaki huzurumun artmasına vesile olacaktır."