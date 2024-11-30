Gözaltına alınmıştı: Eski Tunceli Belediye Eş Başkanı tutuklandı

Tunceli Belediyesi'nin Dem Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındığını bildirdi. Orhan, 24 Kasım'da "ev hapsi şartıyla" serbest bırakılmıştı. Orhan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.

TUTUKLANDI

Orhan'ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı duyuruldu. Orhan'a yöneltilen suçlamalar "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" olarak belirtildi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Orhan'ın tutuklanmasının ardından DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Dersim Belediye Eş başkanımız Birsen Orhan hakkındatutuklama kararı verilmiştir. verilen karar hukuksuzluğun en somut halidir" diyen Kordu, "Ev hapsinden kaçma şüphesi ile tutuklama kararı vermek yargının hangi siyasi kararlar ile hareket ettiğinin açık halidir. Kayyımlar ile bize biat dayatan politikalarınız çürümüş ve iflas etmiş politikalardır. Demokrasi güçlerine, halklara ve Belediye Eş başkanlarına yönelik tutuklama ve baskılar ile demokrasi mücadelemizi engelleyemezsiniz. Halkın iradesine ve kadın mücadelesine yapılan bu saldırılara karşı daha fazla örgütlenerek cevap vereceğiz . Tutuklu Eş başkanlar ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalı halkın iradesine saygı duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.