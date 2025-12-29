Haberler

Eski TBMM Başkanvekili Palaoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Güncelleme:
Vefat eden eski TBMM Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM eski başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Vefat eden eski TBMM Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, Palaoğlu'nun ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Palaoğlu'nun cenazesi, bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 1929 yılında dünyaya gelen Palaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kozaklı, Bodrum kaymakamı, mülkiye müfettişi olarak görev yapan Palaoğlu, 13, 14. ve 17. Dönem'de Sivas milletvekili olarak Meclis'e girdi. 14. Dönem'de TBMM Başkanvekili olarak görev yapan Palaoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Haberler.com
500

