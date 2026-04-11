Siyasilerden eski TBMM Başkanı Cindoruk için taziye mesajları

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için siyasiler tarafından taziye mesajları paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sanal medya paylaşımında, "Eski TBMM Başkanımız, 17 ve 19'uncu dönem Milletvekilimiz Sayın Ahmet Hüsamettin Cindoruk'un vefat haberini derin bir üzüntüyle aldım. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

