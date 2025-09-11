Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karakaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Karakaş için dua edildi. Duanın ardından Karakaş'ın oğulları Hakkı Muammer Karakaş ile Halil Cem Karakaş duygularını paylaştı.

Karakaş'ın naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bartın'da 1928 yılında dünyaya gelen Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesinde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Karakaş, Zonguldak milletvekili seçildi. 33. Hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları görevlerini yürüten Karakaş, 17 Kasım 1977 ile 12 Eylül 1980 arasında TBMM Başkanlığı yaptı.