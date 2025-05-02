Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski MHP Gençlik Kolları Başkanı ve eski Milletvekili Mehmet Ekici, bugün Ankara'da hayatını kaybetti. Ekici, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara İncek Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Ekici'nin cenazesine, Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekici'nin damadı ve eski Milletvekili Sinan Oğan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın ile MHP'li vekiller katıldı.