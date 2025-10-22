Eski CHP Delegeleri, Kurultay Seçimlerinin İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

ESKİ Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Davacılar vekili tarafından mahkemeye yeni bir dilekçe sunuldu. Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38'inci Olağan Kurultay'ın 'mutlak butlanla batıl' olduğunun tespit edilmesi ve bu tarihten itibaren iptaline karar verilmesi istendi. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar kamu düzeninin korunması amacıyla kurultayda alınan tüm kararların ve bu kapsamda göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin aldığı kararların yok hükmünde olduğunun belirlenmesi talep edildi.

Dilekçede, Özel ve yönetiminin hukuka aykırı şekilde göreve geldiği iddia edilerek yetkilerinin durdurulması, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine tedbiren iadesine karar verilmesi istendi. Ayrıca, 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan olağanüstü kurultayların da yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline hükmedilmesi talep edildi. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm il kongreleri seçimlerinin de iptaline karar verilmesi istendi.