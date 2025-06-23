Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen Hayatını Kaybetti

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Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, 63 yaşında Ankara'daki evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde AKP Manisa Milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. 4.dönem AK Parti milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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