Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran kişilere Meral Akşener'den sert tepki: 'Korkaklar buyurun ben buradayım'

Önceki gün İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Osman Gazi Mahallesi'nde stant açan İYİ Partililer 25 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar partilileri öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaşanan olayda iki İYİ Partili yaralanmıştı. Yaralıların failleri henüz belirlenemedi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırganlara sert sözlerle tepki gösterdi.

"KORKAKLAR BUYRUN BEN BURADAYIM"

İYİ Parti karavanında bulunan arkadaşlarına saldıran kişilere Akşener, şu sözlerle seslendi. "Saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. Saldırıya uğrayan arkadaşımızda burada. Şimdi arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım burada. Namertler buyurun ben buradayım. Korkaklar buyurun. İki kişiye 20 kişi saldıranlar buyurun. Bu ülke uçurumun kenarındaydı, dibine sürüklediniz. Ant olsun ki şad olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle, sandıkta emekli edip hepsini gezmeye göndereceğiz inşallah" dedi.