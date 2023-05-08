Erzurum Valisi Okay Memiş'ten İmamoğlu'na yönelik saldırı açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Memiş, çalışmaların devam ettiğini ve görüntülerin incelendiğini belirterek, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemlerinin de yapılacağını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaşanan taşlı saldırı için, "Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonla ilgili bu gece basın mensuplarına açıklama yaptı. Memiş'in açıklaması şöyle:

"İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE GÖZALTI İŞLEMLERİ DE YAPILACAKTIR"

"Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada sayın İmamoğlu'nu dinlemek için alana gelen vatandaşların sağlıklı bir şekilde oradan ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Şu anda temin ettik. İhtiyaç duyulması halinde konunun Savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı ile ilgili işlem ihtiyaç olursa da gözaltına alınacaktır."

"DIŞARIDAN MÜDAHALE OLMUŞ, SAYIN İMAMOĞLU, ALANDAN AYRILMA DURUMUNDA KALMIŞTIR"

Erzurum Valiliği'nin olayla ilgili yazılı açıklaması da şöyle:

"Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs tarihinde yapmış olduğu esnaf ziyareti ve vatandaşla buluşması sırasında etrafta toplanan kalabalık tarafından, güvenlik tedbirleri alınmasına rağmen konuşmasına dışarıdan müdahale olmuş, Sayın İmamoğlu, alandan ayrılma durumunda kalmıştır. Yaşanan hadise üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"TAHKİKAT DEVAM ETMEKTE OLUP, OLAYLARIN DAHA FAZLA BÜYÜMESİ ENGELLENMİŞTİR"

Sayın İmamoğlu'nun ilimizde miting yaptığı yer resmi olarak belirlenen miting alanı değildir. Buna rağmen Sayın İmamoğlu'nun konuşmasının öncesi ve sonrasında gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmasına karşın yaşanan olaya ilişkin olarak tahkikat devam etmekte olup, olayların daha fazla büyümesi engellenmiştir."