Erzurum'da Dilencilere Operasyon: Milyarlarca Lira Ele Geçirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğinde yapılan operasyonda, il dışından gelen, yabancı uyruklu ve küçük yaşta çocukları dilendirmek suretiyle insanların manevi duygularını istismar eden şahıslarla ilgili cezai işlem uygulandı. Operasyonda yakalanarak Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliği'ne getirilen kişilerin üst aramasında milyarlarca lira para çıktı. Operasyonda ayrıca sadece dört saatlik kısa bir zaman dilimi içerisinde dilendiği tespit edilen ve tek bir şahıstan çıkan 2 bin 200 TL'ye de el konuldu. Zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası uyguladı. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini bildirdi. - ERZURUM