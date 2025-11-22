Haberler

Ermenistan ve Azerbaycan'dan Barış Temasları

Güncelleme:
Ermenistan'ın sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir heyet, "Barış Köprüsü" girişimi kapsamında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirerek barış süreci ve ortak projeler üzerinde görüşmelerde bulundu.

Ermenistan'ın sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, "Barış Köprüsü" girişimi kapsamında Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasında barış süreci ve ortak projeler üzerine temaslarda bulundu.

Ermenistan'ın sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir heyet dün Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, "Barış Köprüsü" girişimi çerçevesinde, bugün de Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Girişim çerçevesindeki temaslarda Erivan Basın Kulübü'nün Fahri Başkanı Boris Navasardyan, Siyaset Bilimciler Areq Koçinyan, Narek Minasyan ile Samvel Meliksetyan ve İnsan Hakları Savunucusu Naira Sultanyan, Azerbaycanlı meslektaşları Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Ferhad Memmedov, Siyaset Bilimcisi Rusif Hüseyinov, Medya Temsilcisi Kemale Memmedova, Azerbaycan Milli Sivil Toplum Kuruluşu Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Ramil İskenderli ve Fuad Abdullayev ile bir araya geldi. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan- Ermenistan arasındaki barış sürecinin mevcut durumu, sivil toplum diyaloğunun yeniden tesisindeki rolü ve yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanan ortak projeler ele alındı. Ayrıca her iki toplumun barış süreciyle ilgili gündemindeki güncel konular da değerlendirildi.

Görüşmede taraflar, medya alanında ortak çalışmaların artırılması, uzman grupları arasında doğrudan temasların genişletilmesi ve iki ülkenin sivil toplumlarının barış sürecine daha aktif şekilde dahil edilmesi konusunda mutabakata vardı. Aynı zamanda da "Barış Köprüsü" girişimi çerçevesinde profesyonel düzeyde temasların ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi yönünde de karar alındı.

Heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı Hacıyev ile de bir araya geldi

Ermenistan'dan gelen heyet, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile de bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış gündemini güçlendirmeye yönelik attığı adımlar ele alındı. Hacıyev görüşme boyunca heyetin sorularını yanıtladı. - BAKÜ

