Ermenistan BM'ye Dağlık Karabağ'a heyet gönderme çağrısı yaptı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki insani durumu izlemek ve değerlendirmek üzere BM'ye bir heyet gönderilmesi çağrısında bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "BM, insani durumu izlemek ve değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ'a derhal bir heyet göndermeli" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Ararat konuşmasında, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonuna değinirken, BM'ye "Bölgedekiler ve etnik Ermenilerin güvenliğini sağlamak ve insani durumu değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ'a derhal bir heyet göndermesi" için çağrıda bulundu. "Ruanda'da gerçekleştirilen soykırımın önlenmesindeki başarısızlığın ardından BM'nin önlem mekanizmaları oluşturmayı başardığını ve 'bir daha asla' sözünü anlamlı bir taahhüt haline getirdiğini" söyleyen Mirzoyan, "Fakat bugün başka bir başarısızlığın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın müzakerelerin her aşamasında siyasi ve askeri provokasyonlara başvurduğunu açıklamış, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam bir barışın sağlanması çabalarının Ermenistan'ın intikam politikasının kurbanı olduğunu ifade etmişti. - NEW YORK