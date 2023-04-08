Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son ankette seçim ikinci tura kaldı

MetroPOLL Araştırma, nisan ayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz?" diye sorulan ankette Kılıçdaroğlu yüzde 42.6, Erdoğan yüzde 41.1, İnce yüzde 5, Oğan ise yüzde 2.2 oy aldı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimleri için nisan ayı başında yapılan anket verilerini paylaştı.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN ARASINDA 1.5 PUANLIK FARK VAR

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1.5 puan önünde yer aldı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

Ankette Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 42.6 olurken, Erdoğan ise yüzde 41.1 oy aldı. 14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, her iki isim de yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalıyor.

Ankette diğer sonuçlar ise şöyle: