Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erken seçim tartışmaları devam ederken HBS Araştırma tarafından 3 bin 200 kişiyle yapılan son ankette katılımcılara "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA 7 PUAN VAR

Açık uçlu soruya yanıt verenlerin yüzde 35.4'ü Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, Mansur Yavaş'ın ismini zikredenlerin oranı ise yüzde 28.6 olarak belirlendi.

İMAMOĞLU YÜZDE 22'LERDE

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde ipi göğüslemesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin oranı ise yüzde 22.7 oldu.

Anketten çıkan sonuç şu şekilde;