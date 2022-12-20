Erdoğan'ın sözleri erken seçim tartışmalarını alevlendirdi! CHP, nisan ayında yapılsın istiyor

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenmiş durumda... Seçimlerin ne zaman yapılacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkışa imza attı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuyla ilgili bir görüşme yapacağını söyledi. Bu çıkış sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan da sürpriz bir hamle geldi.

Öztrak, seçimlerin erkene alınacağı iddiasıyla ilgili bir soruya, "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" dedi.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Hafta sonu Mardin'deki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam otelde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında gençlerle buluşmuştu. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız" ifadeleri üzerine şunları söylemişti: "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız. Şimdi acele etme tüyoda, çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz" ifadesini kullanmıştı.