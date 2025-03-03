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Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Yerimde olabilecek çok daha kıymetli insanlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldığı TV100 canlı yayınında birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YERİMDE OLABİLECEK ÇOK DAHA DEĞERLİ İNSANLAR VAR"

Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli, çok daha değerli insanlar var" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 34 TANE BAŞDANIŞMANI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 tane başdanışmanı olduğunu söyleyen Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımurat dural:

Kim Hakkettiği yere geldi ki hakkedenler gelseydi bu ülke böyle olmazdı.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Ülkeye baktığımız Üç tane koyun güdemeyecek adamlar başımıza vekil oldu.

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Haber Yorumlarımerve ekşi:

Ülkenin içinden geçtiniz ulan mahvettiniz Cennet Vatanımızı

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Haber YorumlarıMGk:

Ekrem İmamoğlu şirkete muhasebeci olarak alınmaz bak adam ne makamlar da... CHP de elle tutulur bir kişi var mı bize masal okumayın

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Merak etme, ülkedeki insanların çoğu hak etmediği halde birilerinin referansıyla (torpiliyle) bir yerlere kapak atıyor. Hak söz konusu ise hakkımızı helal etmiyoruz. Ama buna rağmen görevlerinizde kalmaya devam ediyorsanız o da zaten sizin karakterinizi gösteriyor. Bunları kıyamete sakladık artık.

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ya komik ülke.

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Haber YorumlarıMehmet efe:

hakeden niceleri varsa oturma kardeşim o koltuğa. seni zorla tutmuyorlar. iyi bir kariyerin varsa, hak ettiğin ya da hak ettiğini düşündüğün yerde görevini yap Allah'ın taktirini alırsın..

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Hak etmediysen o zaman ne işin var

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ben yerinde olmak istemem

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