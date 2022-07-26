Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan'a yöneltilen sorular arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ne düşündüğü de vardı.

Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu'nun "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman?" diyerek yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekiciydi.

"O MAKAMLARA LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER"

"Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım" diyen Erdoğan, "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır" ifadelerine yer verdi.