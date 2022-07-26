Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler - Haberler

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Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" şeklinde bir çıkışa imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan'a yöneltilen sorular arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ne düşündüğü de vardı.

Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu'nun "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman?" diyerek yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekiciydi.

"O MAKAMLARA LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER"

"Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım" diyen Erdoğan, "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

cemil karaca :

Reis biz yanındayız ülkemizin yaşadığı ekonomik kıriz geçer dünya bunu yaşıyor ama vatansız kalırsak yaşayamayız bunlar masanın hem altında hem üstünde oynuyorlar bunlara meyil veren bilsinki ülke elden gider iç savaş çıkar sonrada vatanı dış güçlere teslim ederler.

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polat tatar:

Layık olmadıkları halde o makamlara gelmişlerse, suçu işin ehli olmadıkları halde onları o koltuğa oturtanda ararlar. Din bile "işi ehline verin" der. "Biz görev verdik, onlar yapamadı" demek de çözüm değil. Zira bunlar hemen gelip görevden alınan isimler değil.

Cevap Yaz 26 158 Yayından Kaldır
adem :

OYUMUZ SANA REİSSS SENDEN BAŞKASI YALAAAN I LOVE YOU ERDOĞAN

Cevap Yaz 216 100 Yayından Kaldır
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