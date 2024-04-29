Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı

31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Partili Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız köyünde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuştu. Çiftçilere en fazla desteği kendi belediyelerinin verdiğini ifade eden Tahmazoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek hoşuna gitmeyecek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"VALLAHİ ÇOK AYIP ETTİNİZ"

Kendisine verilen yüzde 53'lük desteği beğenmediğini ifade eden Tahmazoğlu, "Biz seçimden önce şunu söyledik; biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. 4,5 ile 5 ile geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Eğer bir eksiğimiz varsa onu da söyleyen, yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes, 'her şey tamam' dedi. Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Biz bütün destekleri vermişiz, notumuzun kaç olması lazım 100 üzerinden 100. Bize 100 üzerinden notu kaç verdin? Vallahi çok ayıp ettiniz yani. Yüzde 53 oy verdin. Biz yüzde 50'lik oy merci değiliz" ifadelerini kullandı.

"ORUCU BİZİMLE TUTUP İFTARI BAŞKASIYLA AÇARSANIZ..."

Açıklamasının devamında kendisine oy vermeyenlere yüklenmeye devan eden Tahmazoğlu, "Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama bir de bir hak var. Siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyorsunuz ona yevmiye ödeyeceksiniz. Ama yevmiyeyi ona değil de çalışmayan birine ödüyorsunuz. Bu adalet olur mu? Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani. Artık o da sizin takdirinize kalmış" dedi.

ERDOĞAN "SORGULAMAYIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığı ile ifade eder. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilerine ulaştırmıştır. Hiçbir suretle milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız" demişti.