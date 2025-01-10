Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran "Palto" diyaloğu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yılın ilk yüz yüze görüşmesini yaptı. 40 dakika süren görüşme sonrası Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkmasına kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" diyerek espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

KAPIYA KADAR EŞLİK ETTİ

Görüşmede, en önemli gündem maddesi ise "terörsüz Türkiye" oldu. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

"DEVLET BEY'İN DELİKANLILIĞI"

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeli'yi göstererek espri yaptı. Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılık farkı... Ben palto giyiyorum" dedi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
img

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
img

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Basini itin yaparsan boyle taheret tasi olurlar erdogan gidince bugunler unutulur sanmayin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Delikanli, güzelmis :)) hic delikanli görmesek inanacagiz da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

Heyyy gidi heyy bir şunlara ve yanındakilere bir de açlığa mahkum edilen insanlara bir bakın adamlar 1000 nesline yetecek kadar zenginler ya bizler yarınımızı bile göremiyoruz. Adalet böyle birşey. Asgari ücretli kan ağlarken bunlar güle oynaya demi kimin umrunda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sözler! MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu? E-Okul ne zaman kapanıyor 2025? ATV CANLI İZLE 10 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 10 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef finalistler kimler? 10 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim girdi? SON DAKİKA Los Angeles orman yangını son durum ne? LA orman yangınından görüntüler!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.