Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran "Palto" diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

KAPIYA KADAR EŞLİK ETTİ

Görüşmede, en önemli gündem maddesi ise "terörsüz Türkiye" oldu. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

"DEVLET BEY'İN DELİKANLILIĞI"

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeli'yi göstererek espri yaptı. Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılık farkı... Ben palto giyiyorum" dedi.