Erdoğan, Aliyev ve Azeri gazeteci arasında bomba diyaloglar: Kız ne oluyor sana?

Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası kol kola girip yürüyen Erdoğan ve Aliyev'in Azeri gazeteci ile yaşadığı diyalog esnasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin de davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor.

ERDOĞAN, ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah saatlerinde özel uçak "TUR" ile Prag'a giden Erdoğan, toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

MACRON'A: SENİ DE ALALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım" dedi.

"KIZ NE OLUYOR SANA?"

Yapılan bu görüşmelerin ardından kol kola girip yürüyen Erdoğan ve Aliyev'in Azeri gazeteci ile ayaküstü muhabbet ise görülmeye değerdi. Gazetecinin ısrarlı soruları karşısında şaşıran Erdoğan'ın "Kız ne oluyor sana?" demesi ve sonrasında Aliyev'in de muhabbete dahil olması ile ortaya bol kahkahalı bir diyalog çıktı.

"SAKIN ÖYLE BİR ŞEY YAPMAYASIN"

Yaşanan diyalog esnasında gazetecinin çalıştığı kurum için "Bunlar Sorosçular" demesi ile Erdoğan, mizahi bir tavırla "Soros hep gazetecileri satın alıyor. Yine İlham kardeşimden bir şeyler kapıp Soros'a göndereceksin. Sakın öyle bir şey yapmayasın" ifadelerini kullandı.